Пожарные смогли потушить возгорание на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас. Об этом сообщил в четверг президент страны Мигель Диас-Канель.

«Сердечные пожелания из Матансаса, где мы подтверждаем прекращение пожара в промышленной зоне», — написал глава государства в «Твиттере». В настоящий момент все еще фиксируется задымление около нефтехранилища, но дым не представляет опасности для жителей. Власти проводят мониторинг состояния окружающей среды и качества воздуха, а также оценку нанесенного огнем ущерба.

Пожар на нефтехранилище начался 5 августа после удара молнии в один из его восьми резервуаров, в котором содержалось 25 тыс. куб. м нефти. 7 августа произошел взрыв второго резервуара, третий получил серьезные повреждения. Позже пожар распространился на четвертый резервуар. Около 5 тыс. жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы.

К настоящему времени известно о двух погибших. 130 человек получили травмы и ожоги, из них 23 остаются в больницах. 14 человек, согласно официальным данным, пропали без вести.