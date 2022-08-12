Российская Федерация обстрелами территории Запорожской атомной электростанции «пробила дно» в мировой истории терроризма. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, мировому сообществу нужно действовать гораздо быстрее и жестче в отношении России из-за ядерного шантажа.

«Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС — это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Россия еще раз «пробила дно» в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что мир должен требовать, чтобы российские войска покинули АЭС.

«Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы», — добавил президент.