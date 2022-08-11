Врачи поставили находящемуся в больнице Тбилиси бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили 17 разных диагнозов. Об этом рассказал журналистам его брат Георгий Саакашвили.

По словам Георгия, Михаил Саакашвили «очень слаб». Он рассказал, что ожидается прибытие иностранных экспертов, чтобы как можно быстрее организовать транспортировку Саакашвили в заграничную клинику.

«Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось ещё три», — цитирует его РИА Новости.

Брат политика добавил, что Саакашвили фактически не ест, с момента поступления в больницу он похудел на 11 кг.