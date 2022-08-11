Гезяль Зутова, представляющая Азербайджан, вышла в финал соревнований V Игр исламской солидарности по вольной борьбе.

В финальной схватке она потерпела поражение от турчанки Бусе Чавушоглу и завоевала серебряную медаль соревнований.