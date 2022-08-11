Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в четверг в своем Telegram-канале, что посетил т.н. «Луганскую Народную республику» (здесь и далее закавычено нами — Minval).

«В четверг посетил «Луганскую Народную Республику», где встретился с «главами «ЛНР» Леонидом Пасечником и «ДНР» Денисом Пушилиным», — написал Медведев.

Он уточнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения «безопасности» «республик Донбасса».

