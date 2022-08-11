«Не согласный с увольнением в запас из-за продолжительного онкологического заболевания Эльнур Мамедов обратился к президенту Азербайджана через платформу YouTube. Подобные шаги он совершает не впервые». С данным заявлением выступило сегодня Минобороны Азербайджана.

«Полковник, уже будучи уволенным в запас, не раз обращался к руководству армии по состоянию здоровья и 8 раз по линии Министерства обороны был направлен на лечение в Турцию. Все расходы оплатило министерство.

Э.Мамедов был признан негодным к военной службе и уволен в запас с диагнозом ”лимфома Ходжкина, хроническое течение, в стадии ремиссии». Он не получал ранения в ходе Отечественной войны.

Распространяемая Э.Мамедовым в социальных сетях информация является ложной и не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении ведомства.