Применение ядерного оружия в конфликте на Украине является абсолютно неприемлемым. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард.

«Применение ядерного оружия в данном конфликте в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для остального мира», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в рамках организованного на площадке Пентагона оборонного симпозиума.

Ричард добавил, что использование такого вида вооружений повлекло бы за собой тяжёлые последствия.