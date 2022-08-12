Бакинский «Нефтчи» провел в Вене на стадионе «Альянц» ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу против австрийского «Рапида».

Итоговый счет матча – 2:0 в пользу хозяев поля. Отличились Марко Грюлль и Ферди Дрейф.

По сумме двух встреч (в Баку со счетом 2:1 победил «Нефтчи») в следующую стадию соревнований пробился австрийский клуб.

Отметим, что основное время завершилось со счетом 1:0 и для выявления победителя по итогам 2-матчевого противостояния понадобилось дополнительное время.