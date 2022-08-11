Представительница Азербайджана Татьяна Омельченко выиграла бронзовую медаль V Игр исламской солидарности в соревнованиях по вольной борьбе.
Омельченко победила индонезийку Харишму Тантрия со счетом 11:0.
Представительница Азербайджана Татьяна Омельченко выиграла бронзовую медаль V Игр исламской солидарности в соревнованиях по вольной борьбе.
Омельченко победила индонезийку Харишму Тантрия со счетом 11:0.
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