Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась в УЕФА в связи с провокацией армянских болельщиков в матче Лиги чемпионов между армянским «Пюником» и «Црвеной Звездой».

Согласно информации пресс-службы АФФА, в письме отмечается, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

В письме говорится, что демонстрация баннеров провокационного характера является нарушением правил УЕФА и Устава Организации.

АФФА попросила УЕФА провести расследование инцидента и принять меры.