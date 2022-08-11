Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась в УЕФА в связи с провокацией армянских болельщиков в матче Лиги чемпионов между армянским «Пюником» и «Црвеной Звездой».
Согласно информации пресс-службы АФФА, в письме отмечается, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.
В письме говорится, что демонстрация баннеров провокационного характера является нарушением правил УЕФА и Устава Организации.
АФФА попросила УЕФА провести расследование инцидента и принять меры.
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