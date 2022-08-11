Агентство Reuters утверждает, что власти Швеции приняли решение об экстрадиции гражданина Турции впервые после того, как Анкара потребовала выдачи Стокгольмом ряда людей в обмен на одобрение вступления Швеции в НАТО.

В публикации отмечается, что шведские власти решили экстрадировать мужчину, который был приговорен в Турции к 14 годам тюрьмы в связи с обвинениями в мошенничестве с банковскими картами.

По словам руководителя министерства юстиций Швеции Моргана Йоханссона, это обычное дело, а речь в данном случае идет о гражданине Турции, который был осужден за мошенничество в 2013 и 2016 годах.

Сам мужчина, который был задержан в Швеции в прошлом году, заявил, что в Турции его несправедливо приговорили в связи с тем, что он принял христианство, отказался от военной службы и имеет курдские корни. В минюсте Швеции не уточнили, входил ли этот человек в список лиц, экстрадиции которых потребовала Турция.