Азербайджанский борец-вольник Аскер Мамедалиев завоевал «бронзу» Исламиаде в Конье.

Мамедалиев одолел представителя Таджикистана Джамита Шарифова со счетом 3:0, что и принесло ему «бронзовую медаль».