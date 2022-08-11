Азербайджанский борец-вольник Аскер Мамедалиев завоевал «бронзу» Исламиаде в Конье.
Мамедалиев одолел представителя Таджикистана Джамита Шарифова со счетом 3:0, что и принесло ему «бронзовую медаль».
Азербайджанский борец-вольник Аскер Мамедалиев завоевал «бронзу» Исламиаде в Конье.
Мамедалиев одолел представителя Таджикистана Джамита Шарифова со счетом 3:0, что и принесло ему «бронзовую медаль».
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий