«Процесс нормализации с Арменией продолжается, предпринят ряд действий».

С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Этот процесс продолжается по координации с Азербайджаном. В Армении это вызывает некоторую обеспокоенность, но мы – демократичная страна. Каким бы двусторонним не был процесс нормализации, нужно, чтобы мы все предприняли шаги для стабильности на всем Южном Кавказе», — приводит АПА его слова.

Чавушоглу призвал Армению не уклоняться, быть искренней в этом вопросе: «Мы искренны, видим, что и Азербайджан искренен».