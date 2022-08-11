Представитель Азербайджана Ислам Базарганов стал серебряным медалистом V Игр исламской солидарности в соревнованиях по вольной борьбе.
Наш соотечественник проиграл в финальном поединке представителю Узбекистана Джахонгиру Туробову.
Представитель Азербайджана Ислам Базарганов стал серебряным медалистом V Игр исламской солидарности в соревнованиях по вольной борьбе.
Наш соотечественник проиграл в финальном поединке представителю Узбекистана Джахонгиру Туробову.
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