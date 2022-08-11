В ночь с 13 на 14 августа (с 01:00 до 06:00) на 25-м км автодороги Баку-Шамахы-Евлах, а также на пересечении проспекта Мардакян с автомобильной дорогой Гала-Пираллахы будут установлены платформы наземных пешеходных переходов.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

«В связи с этим водителей просят быть внимательными при движении по этим участкам в указанное время, соблюдать требования Правил дорожного движения и временных дорожных знаков.

Приносим извинения за временные неудобства», — заявили в ведомстве.