Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед собой четкую задачу вернуть азербайджанцев, покинувших после 1988 года населенные пункты и дома в Армении, и уже последовательно проводит эту операцию.

Об этом заявила исполнительный директор организации «Против судебного произвола» в Армении Лариса Алавердян.

«Азербайджанцы проживали практически во всех районах Армении», — сказал она, отметив, что не видит другого пути, кроме как смириться с реальностью, в которой нынешняя геополитическая ситуация изменилась в пользу Баку.

Вспоминая беседу 34 года назад с азербайджанцами, проживавшими в Зангезуре, в частности, в селе Агуди, Алавердян сказала, что они могут вернуться сюда, если для этого будут созданы условия. «Условия, которых ждали азербайджанцы, уже созданы», — цитирует ее «АзерТадж».

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе армянских жителей Карабаха, Алавердян отметила, что у них нет другого выбора, кроме как принять гражданство Азербайджана.