АФФА проинформирована о провокации против Азербайджана в Ереване.

Об этом Report сказал завотделом по связям с прессой и общественностью АФФА Фируз Абдулла, комментируя провокацию армянских болельщиков на игре между «Пюник» (Армения) и «Сверна Звезда» (Сербия) в третьем классификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

На матче 9 августа армянские националисты держали плакаты с английскими надписями «Карабах – это Армения», «Косово – это Сербия». Кроме того, один из болельщиков выбежал на поле с плакатом, на котором было написано на армянском языке «Не отдадим Ахавно (Лачынское село Забух)».

В связи с этим АФФА обратится в УЕФА в течение дня: «В соответствии с правовыми процедурами АФФА направит обращение в УЕФА в надлежащем порядке. В течение дня в УЕФА будет направлено письмо».