Подписанное между Баку и ЕС соглашение об импорте газа не идет вразрез с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил на брифинге замдиректора ДИП МИД России Иван Нечаев

«Речь идет о меморандуме взаимопонимания по стратегического сотрудничеству в энергетике, который был подписан между Азербайджаном и ЕС 18 июля. Не считаем , что такой отраслевой документ идет вразрез с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля», — сказал Нечаев.

По его словам, любое государство вправе самостоятельно решать, как и с кем развивать отношения, в том числе и в нефтегазовой области.