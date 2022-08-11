Cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону заявил, что знал о вторжении России еще в конце октября. По его словам, это было неизбежно. Об этом сообщает издание «Страна».

При этом, по словам Арестовича, точная дата вторжения постоянно сдвигалась. Причем 16 февраля (дата, которую называла американская разведка) Россия не напала, как утверждает Арестович, потому что ей «запретили китайцы».

«Уже был известен первый срок готовности — 26 декабря, на католическое Рождество. Но они не успели в силу российского разгильдяйства.

Следующая дата готовности у них была 12 января, на старый Новый год. Не успели. Следующая дата была 16 февраля, они целый месяц дали на подготовку. Но китайцы запретили — 12 февраля Олимпиада началась, сказали нет, не портьте Олимпиаду. Потом закрытие Олимпиады, потом 22-го должны были нападать. Но 23 февраля же, они его отпраздновали и 24 с утра они нападают», — рассказал Арестович.

По его словам, планы по полномасштабному захвату Украины в Кремле начали разрабатывать еще в 2005 году, после первого Майдана (Оранжевой революции).

Кроме того, Арестович сказал, что знал точную дату нападения России на Украину — 24 февраля в 5 утра, — за три дня до этого.

По словам Арестовича, в то утро он после нескольких эфиров около 2 часов ночи вернулся домой и уже не ложился спать, ожидая вторжения. После первых взрывов он собрался и уже ехал в военкомат, когда ему позвонил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«У меня была винтовка, собрана военная форма, я сел в машину и ехал в военкомат. По дороге мне позвонил Ермак. Говорит, заедь-ка в Офис, есть разговор. Ну, я заехал. Понятно, что большая континентальная война. Где ты считаешь, что ты будешь более эффективным? Ну, совершенно ясно, что комбат-Арестович — это одно, а Арестович на центральной трибуне — это совсем другое. Я остался там, где более эффективно», — сообщил Арестович.

Отметим, что все месяцы накануне вторжения украинские власти заявляли, что нет никаких признаков его подготовки, слухи об этом специально вбрасываются, чтоб поднять панику, «в мае будем жарить шашлыки» и т.д.

Уже после начала войны власти начали заявлять, что о вторжении знали, но не стали говорить об этом населению, чтоб не нагнетать панику.

Довоенные заверения властей в том, «вторжения не будет» является сейчас одним из основных моментов критики в адрес Зеленского и его команды со стороны оппозиции, которая обвиняет власть в срыве подготовки к войне, срыве эвакуации, что привело к большим жертвам и потере территорий.

В том же интервью Арестович эти обвинения опровергает.

«Мы знали, мы готовились. Если бы мы не провели эту подготовку, мы бы шестой месяц не воевали успешно. Неготовое государство не может сражаться шесть месяцев против подготовленного противника. Кроме того, в середине декабря начались учения, которые на самом деле были скрытым развёртыванием украинских вооруженных сил», — заявил Арестович.

По его словам, наиболее точный прогноз относительно вторжения дал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Никто не сомневался, что боевые действия будут, но в каких масштабах они будут — мнения разошлись. Одни говорили, что это Донбасс и возможные провокации на Крымском перешейке. Наиболее полный сценарий вторжения дал Буданов, военная разведка Украины. Он дал полный расклад со всеми сценариями, и дал больше, чем западные разведки. Все смеялись, если помните, над картой, которую он дал в конце октября — но ровно так оно и произошло. Примитивные стрелочки, говорили, это смешно — ну вот, посмеялись. Президент лично принимал участие в специальных учениях на Юге. Это было признано наиболее уязвимым направлением. Но россияне как раз на Юге постарались: там очень много было перекупленных и заагентуренных», — сообщил Алексей Арестович.