Так, в китайском городском уезде Иу (провинция Чжэцзян), являющемся крупным производственным и экспортным центром, жителям нельзя покидать дома в течение 3 дней.

А в китайском уезде Аксу (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) с четверга некоторым гражданам разрешили выходить на работу, в то время как большинство обитателей могут покидать дом только по необходимости.

Также со среды в важнейших районах города Урумчи — административной столицы СУАР — действует пятидневный локдаун.