Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу «Танковый биатлон», который состоится в рамках «Армейских международных игр — 2022» на военном полигоне Алабино Российской Федерации.

Как сообщает Минобороны, военнослужащие проверили техническое состояние танков, которые будут задействованы в международном конкурсе, выполнили контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин.

Встретившись с личным составом азербайджанской команды, генерал-майор Ильгар Латифов от имени руководства Министерства обороны пожелал им успехов и достойного представления страны на соревнованиях.

Отметим, что первый заезд азербайджанских танкистов, которые будут состязаться с командой из Монголии, начнётся 13 августа.