Мир нуждается в сотрудничестве США и Китая, поскольку отсутствие взаимодействия между этими государствами лишает возможности решать глобальные проблемы, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El Pais.

По словам Борреля, благодаря американо-китайскому сотрудничеству удастся справиться с проблемой климатических изменений, а без него климат находится под очередной угрозой.

«Именно поэтому очень плохая новость, что Китай уже вышел из переговоров по климату», — обратил внимание глава европейской дипломатии.

Несмотря на натянутые отношения США и Китая, по словам Борреля, ни одна из этих стран не желает другой краха, поскольку между их экономиками существует тесная связь.