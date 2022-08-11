В районе аэродрома Зябровка под Гомелем, примерно в 30 км от границы с Украиной, ночью с 10 на 11 августа были слышны взрывы и видны не менее восьми вспышек, сообщил проект «Беларускі Гаюн» со ссылкой на нескольких очевидцев.

Утром Минобороны Беларуси заявило, что 10 августа около 23:00 «во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание». Пострадавших, по данным ведомства, нет.

О том, что в Зябровке размещается российская военная техника, белорусские журналисты, отслеживающие ее перемещение, писали еще с весны.

7 июля заместитель начальника разведки Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что Беларусь передала аэродром Зябровка «под полный контроль России», и там проводятся «мероприятия по оснащению российской военной базы».

Белорусское Минобороны ранее сообщало, что с 9 по 25 августа 2022 года пройдут учения с ВВС и войсками ПВО с боевой стрельбой, но точные места их проведения не назывались, связаны ли взрывы в Зябровке с ними — неизвестно.