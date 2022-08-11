По словам бывшего первого замминистра обороны РФ Юрия Балуевского, война будущего будет представлять собой «высокоточный град боеприпасов», а перевооружение армий на системы HIMARS и их аналоги кардинально изменит формы ведения войны.

Это, в свою очередь, может «привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике».

«Танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным», — заявил Балуевский в эфире радио «Маяк».

Балуевский — генерал армии, в 2004-2008 возглавлял генштаб ВС РФ.