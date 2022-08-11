12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем-32-37° тепла. В Баку ночью будет 23-25° тепла, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-38°, местами до 40° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-25° тепла.