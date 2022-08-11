Россия не сможет выполнить отдельные экспортные заказы на боевые бронированные машины. Ее армия в Украине нуждается в технике, а западные санкции влияют на производство. При этом военные неудачи подорвали доверие партнеров РФ к ее оборонно-промышленному комплексу.

Такой информацией поделилась британская разведка в своем свежем отчете касательно российской агрессии в Украине.

«Маловероятно, что Россия сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на машины для собственных войск в Украине и усиливающегося влияния западных санкций», — сообщили в британской разведке.

В отчете также сказано, что РФ считала поставки техники другим странам своим успехом. Но теперь партнеры России будут сомневаться в качестве продукции на фоне неудач в Украине.

«Россия давно считает оборонную промышленность одним из своих самых важных экспортных успехов. Однако военно-промышленный потенциал этой страны в настоящее время испытывает значительное напряжение, а доверие ко многим ее системам вооружений подорвано тем, что они ассоциируются с плохими результатами российских войск в войне в Украине», — добавили в британской разведке.

На проблемы с производством российской техники указывает и недавнее решение Беларуси выпускать отечественный основной боевой танк Т-72Б. Вероятно, это альтернативное решение станет заменой программы модернизации танка, заказанного у государственной компании «Уралвагонзавод» из РФ.