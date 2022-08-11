В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана.

«Вулкан «Локбатан» — один из активных вулканов на Абшероне. Здесь неоднократно фиксировались сильные извержения вулкана». Об этом Report сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли.

По его словам, извержение вулкана, зафиксированное в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, продолжалось 4 минуты, хотя и не было очень сильным.

Гендиректор сообщил, что глубина вулкана составляла 3 км: «То есть извержение с грязью началось на глубине 3 км. Зафиксировано только одно извержение».