После шестого дня соревнований на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье Азербайджан увеличил количество медалей до 13, передает Report.

Из них 5 – золотые, 5 – серебряные, 3 – бронзовые.

С этим результатом Азербайджан занимает 5-е место в медальном зачете среди участников. Первые четыре места занимают Турция — 54 медали (22 золотые, 18 серебряных, 14 бронзовых), Иран — 27 медалей (8 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых), Казахстан — 15 медалей (6 золотых, 1 серебряная, 8 бронзовых) и Узбекистан — 23 медали (5 золотых, 6 серебряных, 12 бронзовых).

До сих пор медали завоевали 28 стран из 56.

Сборная Азербайджана завоевала медали в четырех видах спорта: борьба (3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая), тхэквондо (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые), атлетика (1 золотая, 1 серебряная) и спортивная гимнастика (1 серебряная).