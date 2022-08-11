Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост руководителя государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский откажется идти на второй срок, пишет «Страна». По его словам, в случае участия нынешнего главы государства в выборах, он не намерен его «подрезать».

«Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг — это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю <…> Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно», — отметил Арестович.

Как указал советник главы офиса Зеленского, если действующий президент все же откажется от планов на второй срок, то он готов вступить в гонку за пост главы государства. Арестович также подчеркнул, что считает некорректным разговоры о своих возможных планах на выборы, пока Зеленский является президентом Украины.

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