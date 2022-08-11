Великобритания передаст Украине ещё три РСЗО M270 MLRS в дополнение к уже переданным трем, а также «значительное» количество боеприпасов к ним.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии «Би-би-си».
Великобритания передаст Украине ещё три РСЗО M270 MLRS в дополнение к уже переданным трем, а также «значительное» количество боеприпасов к ним.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии «Би-би-си».
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