Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал взрывы на военном аэродроме в Крыму. «Корова языком авиаполк слизала», — заявил он.

По его словам, в сознании россиян после этого произошёл «перелом» — они «впервые задумались над тем, что эта война может закончиться не так, как им обещали».

«В российском коллективном бессознательном вчера произошёл перелом. Очень грамотно всё было сделано теми, кто это делал… Они задумались, что для них это может закончиться тяжёлым поражением», — отметил Арестович.