Пакистан обеспокоен развитием ситуации в Тайваньском проливе, но сохраняет приверженность принципу «одного Китая». Об этом в среду заявил председатель Сената (верхняя палата парламента) Садик Санджрани.

«Пакистан глубоко обеспокоен развитием ситуации в Тайваньском проливе, и парламент Пакистана считает, что она несет серьезные последствия для мира и стабильности в регионе», — приводит его слова газета Islamabad Post.

Садик Санджрани подчеркнул, что «мир не может позволить себе еще один кризис на фоне продолжающегося конфликта на Украине», ведь он приведет к дестабилизирующим последствиям для международной продовольственной и энергетической безопасности.

«Парламент и народ Пакистана твердо убеждены в том, что межгосударственные отношения должны основываться на взаимном уважении, невмешательстве во внутренние дела и мирном решении путем соблюдению принципов Устава ООН, международного права и двусторонних соглашений», — добавил председатель Сената.