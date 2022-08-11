Сроки завершения войны Украины с Россией зависят от двух факторов. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Президент сказал, что вопрос времени напрямую зависит от вопроса о потерях. По слова президента, в первую очередь, вопрос сроков завершения войны напрямую зависит от вопроса потерь в рядах российских войск.

«Чем больше будет потерь у врага, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и гарантировать безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает нашу землю и помогает Украине. Как нанести оккупантам еще большие потери, чтобы сократить время войны? Если почти 43 тысячи погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им надо искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, нужно больше результатов», — заявил Зеленский.

Второй фактор, по словам президента, это предоставление Украине военной помощи. Как подчеркнул глава государства, на завтрашней встрече в Копенгагене будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины. В частности речь будет идти об оружии и чем больше оружия, финансовой и технической поддержки получит Украина, тем быстрее украинцы и европейцы смогут ощутить покой и стабильность жизни.