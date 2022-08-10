Украинские защитники не оставят без ответа атаку россиян на Днепропетровскую область 10 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровской области. 13 человек погибли в результате удара по Марганцу, еще более 10 раненых», — сказал он.

Зеленский отметил, что это очередное проявление террора РФ, как и удары по Николаеву и Харькову, в очередной раз доказывает, что мир должен увеличивать военную помощь для Украины.

«Чем мощнее будет наше оружие и чем большей будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война», — добавил президент.