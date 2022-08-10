Официальный Лондон пока не выяснил причины вчерашних взрывов на российской авиабазе во временно аннексированном Крыму, но точно не считает правдоподобными объяснения России.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии BBC.

«Такого явно не бывает от брошенного окурка», – сказал он. При этом Уоллес назвал «маловероятной» версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара западными ракетами.

По мнению Уоллеса, российская военная авиабаза в Крыму является вполне законной целью для украинских военных.