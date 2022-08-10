Многие страны переходят грани разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу.

«Действительно, мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — заявил Песков в эфире программы «Вести» на «России 1».