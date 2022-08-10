Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступил с заявлением, в котором осуждается факт гибели военнослужащего Анара Казымова в результате обстрела армянскими боевиками 3 августа территории Азербайджана.

В заявления отмечается, что ОИС призывает Армению выполнить свои обязательства по трехстороннему Заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

Генеральный секретариат ОИС также призвал к урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания, уважения к суверенитету, территориальной целостности и международно признанным границам.