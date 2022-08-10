Павел Дуров заявил, что компания Apple без объяснения причин на две недели задержала выход нового обновления Telegram, которое «должно революционизировать то, как люди выражают свои мысли в сообщениях».

«Если Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, подвергается такому обращению, можно только представить трудности, с которыми сталкиваются небольшие проекты», — заявил он.

По словам Дурова, Apple и Google также наносят вред тем, что берут 30% комиссии с разработчиков: «Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления, но экономический ущерб, который Apple уже нанесла технологической отрасли, не будет устранен».