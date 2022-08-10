6 августа в городе Матансас (Куба) начался пожар — молния попала в резервуар с нефтью. Страна запросила международную помощь для ликвидации аварии.
Как тушили один из самых крупных пожаров в истории острова — в фоторепортаже РБК.
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