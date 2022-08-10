Военно-морские силы Ирана отразили нападение нескольких легких катеров на иранское судно в Красном море. Об этом заявил заместитель начальника отдела по военным операциям ВМС армии Ирана, контр-адмирал Мустафа Таджеддини, сообщает агентство Fars.

Группа сопровождения ВМС во главе с эсминцем «Джамаран», выполнявшая задание в Красном море, накануне вечером после получения сообщения с призывом оказать помощь иранскому судну в Красном море отправилась к указанному судну и по прибытии вступила в бой с атакующими катерами противника.

Он добавил, что благодаря эффективным действиям группы сопровождения атакующие катера отступили.