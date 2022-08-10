Десятки людей пропали без вести после того, как лодка, на борту которой они находились, утонула у берегов Греции. Об этом сообщает Reuters.

Береговая охрана Греции заявила, что ей удалось спасти 29 мигрантов с лодки, которая перевернулась и затонула у острова Карпатос в южной части Эгейского моря. Спасенные сказали, что их лодка отправилась из Анталии и направлялись в Италию. Всего на борту находилось 60-80 человек. Сейчас их считают пропавшими без вести.

«Поисково-спасательная операция началась ранним утром во время сильного ветра. Среди спасенных 29 мигрантов — афганцы, иранцы и иракцы», — сообщили представители береговой охраны Греции.

Сообщается, что спасенные мигранты являются беженцами из Афганистана, Ирана и Ирака.