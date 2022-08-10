Донецк и Крым, как и многие другие города, являются частью Украины и подлежат освобождению от российских оккупантов. Об этом в среду, 10 августа, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после взрывов на эродроме в Крыму.

«Юридически Донецк и Крым имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное – выдумки ru-пропаганды», — написал он в твиттере.

Подоляк отметил, что после взрывов на аэродроме в Крыму фраза «Мамулечка, нужно сваливать!» стала новым лозунгом российских воров, которые жили на украденных территориях в захваченных домах».

