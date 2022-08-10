Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по статье о «фейках» про российскую армию, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов, слова которого приводит «Серебряный дождь».
В отношении Овсянниковой составлен протокол задержания, сегодняшнюю ночь она проведёт в ИВС на Петровке 38.
Вопрос по мере пресечения пока остаётся открытым.
В настоящее время идёт допрос Овсянниковой в качестве обвиняемой.
Ранее сегодня к ней в квартиру пришли с обыском.
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