Виталий Баласанян, именующий себя «секретарем совета безопасности Карабаха», вчера вместе с азербайджанскими официальными лицами посетил село Забух Лачынского района Азербайджана и показал дома, которые в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне. Об этом в беседе с изданием «Аравот» рассказала жительница села Сатик Асатрян.

По ее словам, жители «собрались в центре села и вдруг видят — идет Виталий Баласанян с азербайджанскими генералами»:

«Причем он уже не первый раз спокойно ходит с турками, мы его видели и на постах в Шуше, как он сладко с ними беседовал. Азербайджанцы уже пришли, смотрят наши дома, Виталий им показывал, уверял, что никто не будет сжигать или рушить жилье, все будет нормально. Вы представляете, что с нами стало, когда мы смотрели на все это?».

Представитель сепаратистов Нарек Алексанян в беседе с изданием принялся утверждать, что «домов показано не было», однако подтвердил, что была остановка в Забухе и Баласанян был с азербайджанскими официальными лицами, с ними были российские командиры:

«Они остановились на минуту, поговорили с местными российскими ответственными лицами и поехали дальше».