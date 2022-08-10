Потребительские цены в США выросли по итогам июля на 8,5% в годовом выражении, месяцем раньше данный показатель составил 9,1%. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные Министерства труда США, передает ТАСС.

«Индекс, рассчитанный по всем группам товаров, увеличился на 8,5% за 12-месячный период, завершившийся в июле, это меньше, чем рост на 9,1% за период, завершившийся в июне», — отмечается в документе. В нем констатируется, что в стране в июле несколько снизились цены на бензин и продукты питания.

По итогам мая, показатель роста потребительских цен в годовом выражении составлял 8,6%, а по итогам апреля — 8,3%.