Правительство Казахстана утвердило протокол о сотрудничестве в области военной разведки с правительством Турции.

В документе говорится, что стороны будут взаимно обмениваться разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам, а также информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств сторон.

Кроме того, Казахстан и Турция будут проводить мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющим угрозу безопасности государств сторон.

Согласно протоколу, обмен разведывательной военной информацией будет осуществляться во время встреч военного персонала или по дипломатическим каналам.

«В передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее национальным/международным интересам. Любая разведывательная военная информация, подлежащая обмену, направляется в письменной форме. CD, DVD, фильмы, фотографии, слайды, электронные документы и т.д., связанные с информацией, прилагаются к документу» — сказано в документе.

Отмечается, что полученная информация не может быть передана третьей стороне без письменного согласия стороны, предоставившей информацию.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.