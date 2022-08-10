10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национальной общины Алжирской Народно-Демократической Республики Рамтана Ламамру.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национальной общины Алжирской Народно-Демократической Республики Рамтана Ламамру.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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