Военные учения «Региональное сотрудничество-2022» будут проходить с 10 по 20 августа текущего года в городе Душанбе.

Участников военных учений в среду, 10 августа приветствовал посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Джон Марк Поммершайм.

Как сообщили в посольстве США в Таджикистане, учения организовало Центральное командование США

Региональное сотрудничество — это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных комбинированных возможностей среди государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. Участники из США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Узбекистана будут участвовать в шестидневных командно-штабных учениях. Таджикистан и США также проведут пятидневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре Фахрабад.

Учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы. Учения направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышения возможности для перехвата оружия массового уничтожения, террористических элементов и наркотиков.

До пандемии COVID-19 серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.