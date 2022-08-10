Rundfunk Berlin-Brandenburg — государственная радиовещательная корпорация федеральных земель Берлин и Бранденбург. Патриция Шлезингер возглавляла её в течение шести лет, в последнее время её обвиняли в коррупции и использовании служебного положения, пишет Bild.

Известно, что Шлезингер работала в роскошном офисе с массажным креслом, передвигалась на служебном автомобиле стоимостью 140 тыс евро, выставляла работодателю счета за частные ужины с шампанским у себя в доме, а также организовала себе повышение зарплаты до 303 тыс евро. Есть данные, что через председателя совета директоров RBB она обеспечила выгодные контракты для своего мужа.

В воскресенье Патриция Шлезингер объявила о своей отставке с поста директора радиостанции RBB. Несколькими днями раньше она также ушла с должности председателя ARD — ассоциации государственных телерадиовещателей Германии.