Конец 80-х годов в СССР ознаменовался небывалым всплеском армянского экстремизма и сепаратизма. Лозунги бездумной армянской толпы типа «миацум», «Карабах наш», ставшие первой ласточкой в деле развала Советского Союза, как раз и привели к известным трагическим событиям.

Армянский экстремизм трансформировался в первую карабахскую войну, завершившуюся оккупацией 20 процентов азербайджанских земель. Эйфория армян прошла быстро: очень скоро стало ясно, что вся эта «великоармянская» мечта о создании второго государства – всего лишь фикция. Истинной целью закулисных кукловодов, искусно манипулирующих сознанием армянской толпы, являлся приход к власти на головах хайского быдла и банальная жажда наживы.

Лидеры сепаратистского режима под предлогом «становления независимого и демократического государства» на протяжении долгих лет доили, словно дойную корову, как армянскую диаспору, так и различные мировые державы.

Особенно ярко проявили себя в ипостаси «доярок» ходжалинские палачи Роберт Кочарян и Серж Саргсян, сумевшие из карабахских сепаратистов подняться до уровня президентов Армении. Но и в качестве глав Армении они не переставали выуживать деньги из зарубежных толстосумов на «карманные расходы».

После смены власти весной 2018 года, армянское общество взорвала серия коррупционных скандалов. Под следствие попали десятки бизнесменов, чиновников, директоров предприятий и даже школ. Только за первые два месяца после «бархатной революции» в бюджет вернули 20 миллиардов 622 миллиона драмов (больше 42 миллионов долларов).

Одним из крупнейших коррупционных скандалов в Армении считают историю бывшего депутата парламента, генерала Манвела Григоряна. У него были обнаружены незадекларированные крупные суммы, большое количество нелегального оружия. Огромное возмущение вызвало сообщение о том, что генерал кормил свой личный зоопарк солдатскими пайками.

Коррупционные разоблачения коснулись ближайших родственников и окружения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, которого лишила власти «бархатная революция». А в конце 2019 года его самого обвинили в растрате более миллиона долларов бюджетных средств.

Все эти факты, вроде, должны были отрезвить зарубежных «дойных коров», которые столько лет производили впустую многомиллионные финансовые вливания в дело процветания Армении и «нкр», а воз ни с места не сдвинулся. Ан нет.

Финансовая река армянского лобби все так же течет в карманы нынешних лидеров Армении и главарей сепаратистов Карабаха. В частности, наглядным свидетельством того, что многомиллионная зарубежная помощь, оказываемая за последние десятилетия «нкр», уплывала в личную казну лидеров сепаратистов, является картина, наблюдаемая на освобожденных землях.

Никакой инфраструктуры, полная разруха. Хаи, несмотря на миллионы долларов, даже и не думали обустраивать «исконно армянскую землю». Вообще, варварам несвойственно что-либо созидать. Их удел: разрушать.

А вот еще один пример успешного «распила бабла», который не прекращался в рядах карабахских сепаратистов ни на минуту.

Как выяснило ереванское издание Aravot, на берегу озера Севан рядом со строящимся домом председателя совета директоров ООО «Капавор» Армана Акопджаняна строится роскошный особняк «президента арцаха» Араика Арутюняна.

А сам Арман Акопджанян — сын «бывшего министра градостроительства арцаха». Сайт попытался получить комментарий по поводу строящегося частного дома Араика Арутюняна от его пресс-секретаря Лусине Аванесян, однако она не ответила на звонки и письменные запросы.

Особняки строятся на административной территории села Драхтик общины Шоржа — на земельном участке, принадлежащем Национальному парку «Севан».

Спрашивается, на какие «скромные президент и сын экс-министра», которые, не покладая рук, в поте лица старались поднять «арцах» до уровня мировых держав, и для этого не жалели чужих денег, умудрились обеспечить свою старость (если получится) «скромным» жильем?

Тут необходима небольшая ремарка. Стоило тому или иному европейскому институту занять справедливую позицию Азербайджана в карабахском вопросе, как армянские горлопаны вопили во все горло о том, что в ход пущена «икорная дипломатия», и черную икру европейцы запили «черным золотом». Но все же возникает вопрос: за счет каких доходов Араик Арутюнян отгрохал себе особняк на берегу озера Севан? За счет перепродажи армянских абрикосов? Вопрос риторический.

Впрочем, нас особо не интересует факт Арутюняном присвоения средств, предназначенных для карабахских армян. Может, такие факты хоть немного откроют глаза одурманенным «армянской мечтой» хаям на то, кем являлись их главари. Гораздо интереснее другое: особняк то построен не в «арцахе», а в Армении.

Судя по всему, вслед за жителями сел Забух, Сус и города Лачин к исходу готовятся и обитатели Ханкенди. К примеру, Араик уже пакует чемоданы. Парон Арутюнян, как говорил Кролик из известного мультфильма, уже уходите?..

Фарид Теймурханлы